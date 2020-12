Lauschied

Besetzt mit 10 Grundschülern: Schulbus touchiert sieben Pkw bei Lauschied

Auf winterglatter Fahrbahn geriet am Mittwochmorgen gegen 7.20 Uhr ein Schulbus ins Rutschen, als er in eine abschüssige Straße in Lauschied in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan abbiegen wollte. Ein spektakulärer Unfall mit viel zerbeultem Blech folgte.