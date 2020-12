Bosenheim

„Sau-kalt“, genauso wie an manchen Tagen die Wassertemperaturen im Bosenheimer Freibad sind, heißt der Wein, den Winzer Martin Korrell und seine Kollegen für das Bosenheimer Freibad abgefüllt haben. Den Sommer über verkauften sie 700 Flaschen „Sau-kalt“-Wein, sodass 2181 Euro an Spenden zusammenkamen. Die Summe übergaben die Winzer nun an Johanna Lorenz, die Vorsitzende des Schwimmbad-Fördervereins Bosenheim.