Plus Kirn-Sulzbach Bergamasker-Hirtenhunde und Tauernschecken-Ziegen: Judith Schönborn aus Kirn-Sulzbach hat ein großes Herz für Tiere Von Günter Weinsheimer i In Kirn-Sulzbach haben Tiere ein gutes Zuhause. Foto: Günter Weinsheimer Der Benzwinkel in Kirn-Sulzbach ist die Heimat von etwa 50 verschiedenen Tierarten, angefangen von Tauernschecken-Ziegen über Hühner und Bergamasker-Hirtenhunde bis hin zu Gnadenbrot-Tieren. Hinzukommen Hundepension und Patenschaften. Und in dies alles steckt Judith Schönborn viel Herzblut und Freizeit. Lesezeit: 1 Minute

Die 52 Jahre alte pharmazeutisch-technische Assistentin, die seit 1991 in der Kirner Neuen Apotheke arbeitet, hat von Kindesbeinen an ein Herz für Tiere. Sie zählt zu den etwa 20 Tauernschecken-Ziegenhaltern in ganz Deutschland, die sich jüngst in Kirn-Sulzbach trafen. Mit einem blauen Auge kam die Anlage Benzwinkel bei dem Unwetter ...