Plus Roxheim Benefizveranstaltung in Roxheim: Orientalischer Bauchtanz für herzkranke Kinder Von Christine Jäckel i Die Gruppe Sadaqa ist beim Bauchtanzfest am 7. September in der Roxheimer Birkenberghalle zu sehen. Foto: Christine Jäckel Zwölf Gruppen und Einzeltänzer geben ihr Bestes, um den Erlös dem guten Zweck zu stiften. Lesezeit: 1 Minute

Susanne Ullrich veranstaltet das Bauchtanzfest am Samstag, 7. September, um 19 Uhr in der Birkenberghalle in Roxheim zugunsten des Fördervereins herzkranke Kinder (Kohki) in der neunten Auflage. Ortsbürgermeister Frank Bellmann setzt die großzügige Regelung seines Vorgängers fort und stellt die Birkenberghalle für das Benefiz-Bauchtanzfest kostenfrei zur Verfügung. Der Eintritt ist ...