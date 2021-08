Zu einem Benefizangeln für die Flutopfer unter dem Motto „Zusammen gegen die Flut“ hatte der Angel- und Naturschutzverein (ANV) Boos-Waldböckelheim am Sonntag zur Angelhütte in Boos eingeladen. Da Angler im Land rumkommen, kennt so mancher die Ahr. Daher war es für die Petrijünger des ANV Ehrensache, die Flutopfer zu unterstützen.