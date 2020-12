Bad Kreuznach

Die Wirtschaftsförderung der Stadt und des Landkreises Bad Kreuznach möchte dazu beitragen, die Attraktivität der Neustadt in der Adventszeit und über den Jahreswechsel hinaus zu steigern. In Zusammenarbeit mit dem Beleuchtungs- und Veranstaltungsexperten „Lanz Manufaktur“ von Rüdiger Lanz aus Simmertal (lanzmanufaktur.net) wurden in der Neustadt besondere Lichtpunkte gesetzt, um damit die Weihnachtsbeleuchtung zwischen Kornmarkt und der Oberen Mannheimer Straße zu ergänzen.