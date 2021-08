Beklemmende Einsätze im Flutgebiet an der Ahr: Feuerwehrleute kämpfen inmitten von Zerstörung

Es waren beklemmende Bilder und noch beklemmendere Erfahrungen, die die Feuerwehrleute aus der Verbandsgemeinde Nahe-Glan von ihren Einsätzen an der Ahr mit nach Hause gebracht haben. Schon in den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe waren sie im Einsatz, in Ahrweiler, später auch in Schuld und Insul, berichtet Lothar Treßel, VG-Wehrleiter in der Verbandsgemeinde Nahe-Glan. „Alle ihre Berichte waren ähnlich“, sagt er. Es habe unter den Helfern größte Betroffenheit geherrscht über die Verwüstungen. Verwüstungen in einem Ausmaß, das keiner der Einsatzkräfte sich zuvor vorstellen konnte.