Mainz/Wiesbaden

Im zweiten Lockdown wird Eltern empfohlen, ihre Kinder nur bei dringendem Bedarf in Tagesbetreuungseinrichtungen zu bringen und sie nach Möglichkeit zu Hause zu betreuen. In Mainz und Wiesbaden will man sich erkenntlich zeigen und die Solidarität finanziell belohnen.