Kreis Bad Kreuznach

Die Bäckerei Gräff mit Filialen in Mandel, Bad Kreuznach, Bad Münster am Stein-Ebernburg, Hackenheim und Langenlonsheim hat vor Tagen die Schließung aufgrund zweier kostspieliger Ofenreparaturen bekannt gegeben. Damit reiht sich ein weiteres Familienunternehmen in die Kette hiesiger Traditionsläden ein, die mit den Großbetrieben und Discountern nicht mehr mithalten können.