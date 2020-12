Archivierter Artikel vom 19.07.2020, 15:59 Uhr

Gebroth

Beinverletzung: Einer der vier Gebrother Jungstörche ist tot

Drama im Gebrother Storchennest: Einer der vier am 19. April geborenen Jungstörche von Eltern Conrad und Emma-Mira ist tot. Am Freitag hatte er sich am Bein verletzt und es nicht überlebt.