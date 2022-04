Am Freitag hat das Mitarbeiterteam um Enrico Reichelt die letzten Schilder montiert, die Umgestaltung der Beinbrech-Niederlassung in Bad Sobernheim an der Westtangente abzuschließen. „Jetzt freuen wir uns auf viele neugierige Kunden“, erklärte der Niederlassungsleiter im Rahmen eines ersten Rundgangs mit Stadtbürgermeister Michael Greiner und VG-Bürgermeister Uwe Engelmann.