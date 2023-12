Alle Jahre wieder gleichermaßen so schön und doch so schlimm: Traditionell geben sich beim Förderverein Lützelsoon und der Soonwaldstiftung die Spender die Klinke in die Hand. Sie wissen, dass ihre Hilfe ankommt. Und das ist immer und immer wieder nötig. „In dieser Woche haben wir sieben neue Fälle, in denen wir helfen wollen“, sagt der ehrenamtliche Vorsitzende Herbert Wirzius im Gespräch mit unserer Zeitung. Sieben Fälle, die beispielsweise Kinder mit Leukämie betreffen, aber auch die Folgen eines schweren Unfalls auf der Hunsrückhöhenstraße möchte man mit Spenden mildern helfen. Obwohl das so schrecklich ist – Vater und Mutter schwer verletzt, ein zweijähriges Kind ist querschnittsgelähmt.