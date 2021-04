Anzüge? Ja, hat er. Denn im alten Juso-Outfit in den ehrwürdigen Plenarsaal einziehen? Das geht nicht. So sehr Michael Simon um seine Politikanfänge 1989 und seine Juso-Wurzeln weiß, so sehr akzeptiert er Konventionen. Beides muss. Gedanklich bleibt's dennoch dabei: Konzept geht ihm auch künftig vor Kleiderordnung.