Die ganze Bevölkerung nach Prioritätsvorgaben zu impfen, ist nicht einfach und sorgt manchmal für Irritationen. Doch was auf den ersten Blick wie Impfwillkür erscheint, kann sich bei näherem Hinsehen als bloßes Missverständnis entpuppen. Wie in diesem Fall: So sind mehrere Physiotherapeuten, die ältere Menschen betreuen und bereits einen Impftermin hatten, im Impfzentrum des Kreises in Bad Sobernheim abgewiesen worden und mussten verärgert und ungeimpft wieder nach Hause fahren.