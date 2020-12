Kreis Bad Kreuznach

Straßenunterhaltung ist auch in normalen Jahren schon ein Mammutwerk, aber wie ist das in Zeiten von Corona – wenn viel staatliches Geld vor allem in die Sicherheit und Gesundheit der Menschen und den Erhalt der Betriebe und die Hilfe für Selbstständige fließen soll? Schluckt Corona alle Ansätze, forciert den Streichkurs in den kommunalen Etats und des Landeshaushaltes für die Straßen- und Brückenunterhaltung?