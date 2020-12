Lauterecken

Mit „Wumms“ aus der Corona-Tristesse: Was die hohe Politik kann, können wir in der Provinz schon lange – das dachte sich wohl die Veranstaltungsagentur Sound and Light aus Oberweiler-Tiefenbach, die in der kommenden Woche zum ersten Autokonzertmarathon auf den Lauterecker Festplatz einlädt. Fünf Konzerte finden an fünf aufeinanderfolgenden Tagen statt. So etwas hat's im Glantal definitiv noch nie gegeben.