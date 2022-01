Bei Herchweiler: Frontalzusammenstoß auf der B420

Ersthelfer sowie die Feuerwehr befreiten die Unfallbeteiligten, sodass diese danach ärztlich versorgt werden konnten. Im Anschluss wurden die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Näheres zur Schwere der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden, ehe die Straßenmeisterei die Fahrbahn wieder freigeben konnte. Die Polizeiinspektion Kusel sucht weitere Zeugen des Verkehrsunfalls. Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Kusel unter der Tel. 06381 919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.