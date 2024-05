Bei den Gastronomen steigt das EM-Fieber: Public Viewing an Nahe und Glan

So sah im Herbst 2022 das Public Viewing der Fußball-WM in Katar im Bad Kreuznacher Brauwerk aus. Wegen herbstlicher Temperaturen und Kritik am Austragungsort war die Resonanz eher verhalten. Bei der EM im eigenen Land hoffen die Gastronomen ab Juni auf viele Fans. Foto: Markus Kilian (Archiv)