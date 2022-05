Bei Becherbach überschlagen: Auf dem Dach gelandet

Glück im Unglück hatte eine junge Frau am Montagnachmittag auf der Kreisstraße von Becherbach nach Meisenheim, als sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und auf dem Dach landete.

In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Auto, geriet in den Straßengraben und überschlug sich mit dem Fahrzeug. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und Notarzt wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Verletzungen stellten sich glücklicherweise als leicht heraus. Das Fahrzeug wurde dagegen erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Außer der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch Angehörige der Verbandsgemeindefeuerwehr Nahe-Glan im Einsatz.