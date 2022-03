Ein 36-jähriger Mann hat am Montagvormittag in seiner Garage an der Martinsteiner Hauptstraße an einem Pkw gearbeitet. Die vorläufigen Ermittlungen der Polizei deuten daraufhin, dass das Fahrzeug im Zuge der Umbauarbeiten am Motorraum in Brand geriet und sich das Feuer in der Garage ausbreitete.