Plus Bad Kreuznach Begleiter auf dem Weg zur sicheren Wohnung: Wie die Beratungsstelle in Bad Kreuznach helfen will Von Markus Kilian i Daniela Essler, Leiterin des Treffpunkts Reling, und Sozialarbeiter Ingo Huber von der Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung wollen Menschen helfen, die unter schwierigen Wohnverhältnissen leiden oder die gar keine Wohnung haben. Die Stelle soll auch künftig mit 65.000 Euro jährlich gefördert werden. Foto: Markus Kilian Das Angebot des Treffpunkts Reling soll auch künftig mit 65.000 Euro gefördert werden. Der Kreis setzt dafür auf Mittel aus Mainz. Für die Mitarbeiter des Postens ist klar: Die Stelle ist bitternötig. Lesezeit: 3 Minuten

Nach Hause kommen, die Tür hinter sich schließen, im eigenen Reich abschalten – für die allermeisten Menschen an Nahe und Glan ist das selbstverständlich. Aber nicht jeder hat eine eigene Unterkunft, und so manchen droht der Verlust des persönlichen Schutzraums. Hier will die Fachberatungsstelle Wohnraumsicherung des Bad Kreuznacher Vereins Treffpunkt Reling ...