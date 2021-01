Becherbach

Becherbach: Gebäudebrand verhindert

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Kirner Land verhinderten durch ihr schnelles Eingreifen am Freitagnachmittag Schlimmeres. Gegen 16.45 Uhr wurden zahlreiche Ortswehren, die Feuerwehr der Stadt Kirn, der Rettungsdienst und die Polizei mit der Einsatzbeschreibung „Schuppenbrand droht auf Gebäude überzugreifen“ alarmiert. In der Oberdorfstraße in Becherbach brannten mehrere Mülltonnen, die direkt vor einer älteren Scheune standen. Die Flammen und der Rauch loderten bereits bis zum überstehenden Dach.