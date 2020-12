Bad Kreuznach/Liverpool

Der Kreuznacher Musiker Eugen Walz alias Gene West ist am Sonntag, 21. Juni, in Liverpool im Alter von 73 Jahren gestorben. An diesem Mittwoch wird er in einem Liverpooler Vorort beerdigt. Walz wurde am 22. Dezember 1946 in Bad Kreuznach geboren und ist vor allem älteren Musikfans bekannt.