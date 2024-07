Baustellen im Kreis Bad Kreuznach: Ohne Umleitungen und etwas Geduld geht es nicht

An der Luitpoldbrücke werden im zweiten Bauabschnitt der Sanierung Bauwerksuntersuchungen an der Fahrbahn und Restarbeiten an der Brüstung ausgeführt. Dafür ist eine Vollsperrung für Fahrzeuge bis 26. Juli erforderlich, Fußgänger und Radfahrer können passieren. Foto: Christine Jäckel