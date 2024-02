Aktuell leben in Bad Kreuznach 6500 Menschen in etwa 2100 Wohneinheiten der Wohnungsbaugesellschaft Gewobau, die zu 84 Prozent in städtischer Hand ist. Doch die Gewobau, ihre Geschäftspolitik und ihr Geschäftsführer, Karl-Heinz Seeger, sind in die Kritik geraten. Der Posten des Aufsichtratsvorsitzenden war lange verwaist. Erst seit Kurzem ist er mit dem Vorsitzenden der CDU-Stadtratsfraktion, Manfred Rapp, wieder besetzt.