Bauplätze werden in Planig händeringend gesucht. Bauland ist in dem drittgrößten Bad Kreuznacher Stadtteil, in dem inzwischen knapp 3000 Menschen wohnen, Mangelware. Das Thema brennt Ortsvorsteher Dirk Gaul-Roßkopf (parteilos) schon lange unter den Nägeln. Dabei gibt es eine geeignete Fläche von 18.000 Quadratmetern – aber die ist im Besitz der Stadt.