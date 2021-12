Der Tierarzt Dr. Frank Höhner will sich als Bauherr versuchen. Der Veterinär hat das drei Hektar große Grundstück unterhalb des Kauzenbergs an der Hüffelsheimer Straße südlich der Römervilla vor Kurzem erworben und will etwa ein Drittel davon bebauen – mit mehreren Stadthäusern entlang der Hüffelsheimer Straße.