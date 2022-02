Jährlich lockt die Mandelblüte Tausende von Besuchern in die Weinbauregion rund um Neustadt an der Weinstraße. In Guldental, der flächenmäßig größten Weinbaugemeinde an der Nahe, gibt es schon länger eine erfolgreiche Zusammenarbeit der BUND-Ortsgruppe mit dem Weingut Ritter. Jetzt auch bei der Pflanzung eines „Mandel-Baby-Baumes” für Tochter Felicitas von Betriebsleiter Bastian Ritter.