Baulücken für Interessenten offengelegt: Stadt Bingen stellt Kataster online

Bauen boomt, Grundstücke sind vor allem in als attraktiv und vor allem auch noch bezahlbar geltenden Kommunen heiß begehrt. Allerdings ist es häufig gerade für Zuzugswillige gar nicht so einfach, passende Grundstücke aufzutreiben und dann den Kontakt zu den Eigentümern herzustellen, um nach deren Verkaufswillen zu fragen. So ergeht es vielen Menschen, die aus den überteuerten Ballungsgebieten wie beispielsweise Rhein-Main nach außen in Richtung Land drängen. So wird bei den Verwaltungen nachgefragt, oder man muss einen kennen, der einen kennt ...