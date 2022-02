Das Stadtbauamt hat die Baugenehmigung für den Neubau in der Lämmergasse 5 erteilt. Die Abbrucharbeiten des denkmalgeschützten, aber nicht mehr zu rettenden Gebäudes werden voraussichtlich in Kürze beginnen. An der Stelle entsteht ein in seiner Architektur der Denkmalzone Kreuznacher Neustadt angemessenes Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten, teilt die Stadtverwaltung mit.