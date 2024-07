Plus Bad Kreuznach Bauern- und Winzerverband an Nahe und Glan: Purpus und Klöckner ziehen jetzt den Karren Von Rainer Gräff i Gruppenbild bei der Wahlversammlung des Bauern- und Winzerverbandes an Nahe und Glan (von links): Marco Weber (Präsident Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau BWV), Nahe-Weinbaupräsident Rainer Klöckner, Karin Bothe-Heinemann (Hauptgeschäftsführerin BWV), Kreisvorsitzender Benjamin Purpus, Ex-Weinbaupräsident Thomas Höfer und Ex-Kreisvorsitzender Johannes Thilmann Foto: Rainer Gräff Gut vorbereitet und reibungslos verliefen die Wahlen bei der Delegierten- und Mitgliederversammlung des Bauern- und Winzerverbands an Nahe und Glan. Dabei ging es um nicht weniger als den Generationswechsel beim Weinbaupräsidenten und dem Kreisvorsitzenden. Lesezeit: 2 Minuten

Gegen- und Kampfkandidaturen blieben aus an diesem langen Abend in der Aula des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum (DLR) in Bad Kreuznach. An markigen Worten, Appellen, emotionalen Abschieden und vielen Dankesbekundungen hingegen fehlte es nicht. Ein doppelter Abschied und ein Neubeginn, wiewohl die beiden „Neuen“ durchaus keine Unbekannten sind und schon einige Meriten ...