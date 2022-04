Wenn Ehrenamt und Behörden miteinander kommunizieren, ist vieles machbar. Beleg hierfür waren ein Ortstermin am 7. April an der Stadtmauer und ein Gespräch zwischen dem Verein für Denkmal- und Umweltschutz „denk-mal Bad Kreuznach“ und der Kreisverwaltung mit Landrätin Bettina Dickes am 13. April über die Zukunft des westlichen Teilstücks der 800 Jahre alten Stadtmauer.