Wann beginnt die Generalsanierung samt Vollsperrung der Glanbrücke in Odenbach? Erst hieß es, die Arbeiten seien für das Jahr 2021 angedacht. Doch das ist nun bald rum, und es ist nichts geschehen. Der Landesbetrieb Mobilität will sich auf Anfrage nicht festlegen. „Der Baubeginn könnte in 2024 oder 2025 erfolgen“, lautet die vage Auskunft. Derzeit liefen immer noch die Vorplanungen.