Staudernheim/Odernheim

Die lange geplante Erneuerung der Deckschicht der Landesstraße 234 in der Staudernheimer Ortsdurchfahrt startet jetzt. Die ersten beiden Bauabschnitte sollen bis Mitte August abgeschlossen werden, berichtet Ortsbürgermeister Rolf Kehl nach der Einweisung in die Baustelle am vergangenen Dienstag. Zwei Tage später stimmte der Gemeinderat der Erneuerung von knapp 70 Meter Hoch- und Tiefborten entlang der Hauptstraße für 10.400 Euro brutto zu, die ebenfalls angegangen werden.