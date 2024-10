Plus Bad Kreuznach

Bauarbeiten in Naheweinstraße in Bad Münster beginnen: Vollsperrung plus Zufahrt für die Anwohner

i Aktuell wird der Weg von der Friedensbrücke als Zufahrt für die Naheweinstraßen-Anwohner hinunter zu dem großen Parkplatz erweitert. Foto: Harald Gebhardt

Langsam drängt die Zeit: Am Montag, 7. Oktober, starten die Kanalarbeiten in der Naheweinstraße (L 235) im Stadtteil Bad Münster am Stein-Ebernburg. Höchste Zeit also, dass die betroffenen Anwohner erfahren, ob und wie sie zu ihren Häusern und Garagen gelangen und ob es eine innerörtliche Umfahrungsmöglichkeit der Baustelle gibt.