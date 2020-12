Hochstetten-Dhaun

Die Einrichtung der Baustelle für den Hochwasserschutz in Hochstetten-Dhaun kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen. An diesem Wochenende, Samstag, 9. Mai, und Sonntag, 10. Mai, jeweils von 7 bis 20 Uhr, wird die B 41 in Kirn zwischen dem Hellbergtunnel und dem Ortseingang Hochstetten-Dhaun nur einspurig und mit einer Ampelregelung befahrbar sein. Dies ist nötig, um die Zufahrt zur Baustelle für das Hochwasserschutzprojekt Hochstetten-Dhaun herstellen zu können.