Das Video kursiert seit dem Wochenende in den sozialen Netzwerken und sorgt für Aufsehen. Denn es ist das passende Video zu einer Polizeimeldung. Es zeigt die Attacke eines 73-jährigen Bad Sobernheimers – mit einem Baseballschläger – auf einen im Auto sitzenden, 42-jährigen Mann aus Hoppstädten. Vorausgegangen war ein Streit im Straßenverkehr am vergangenen Freitag an einem Kreisverkehr bei Waldböckelheim.