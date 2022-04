Zwei Jahre hintereinander ging die Barfußpfad-Saison wegen der Corona-Lockdowns erst mit Verspätung los, in diesem Jahr soll der Betrieb endlich wieder zum traditionell üblichen Termin am 1. Mai starten. Noch liegt das Gelände ruhig in der Frühjahrssonne, nur einige wenige Spaziergänger sind auf dem Naheweg unterwegs und genießen die wärmenden Strahlen.