Das „Meisenheimer Heft Nr. 52“ ist ab sofort in der Buchhandlung Feickert und der Tourist-Information in der Untergasse erhältlich. Es trägt den Titel „Die Oberförsterei Meisenheim – von den Anfängen bis in das 20. Jahrhundert“. Autor ist Friedhelm Anthes, der Vorsitzende des Historischen Vereins und ehrenamtliche Stadtarchivar.