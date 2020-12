Archivierter Artikel vom 07.09.2020, 12:32 Uhr

Langenlonsheim

Bahnstrecke voll gesperrt: Hoher Schaden bei Brand in Schreinerei in Langenlonsheim

Am Montagmorgen um 4.45 Uhr musste die Langenlonsheimer Feuerwehr zu einem Brand in einer Schreinerei in der Weidenstraße ausrücken. Bei ihrem Eintreffen war bereits ein Teil des Daches durchgebrannt.