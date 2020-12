Kreis Bad Kreuznach

Die Vlexx-Bahnfahrpläne werden künftig nicht mehr ausgedruckt. Das teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Die Entscheidung sei mit Zustimmung der saarländischen, rheinland-pfälzischen und hessischen Aufgabenträger gefallen, kündigt das Mainzer Verkehrsunternehmen an, ab dem Fahrplanwechsel 2020/2021 Fahrpläne ausschließlich digital zu veröffentlichen. Online stünden Kunden die Fahrpläne jederzeit zur Verfügung, so Vlexx weiter.