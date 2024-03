Plus Planig

Baggerfahrer und Weltmeister mit Kanarienvögeln: Planiger holt zahlreiche Medaillen

Von Harald Gebhardt

i Tim Obentheuer hat das richtige Händchen für die Kanarienvogelzucht. Mit der elf Monate alten Isabella holte der Planiger jetzt bei den Weltmeisterschaften in Spanien wieder einen Weltmeistertitel. Foto: Harald Gebhardt

Lesezeit: 4 Minuten

Tim Obentheuer züchtet seit Jahren sehr erfolgreich: Bei den Meisterschaften in Spanien hat er wieder die ersten drei Plätze belegt. Was ihn an seinem exotischen Hobby so fasziniert.