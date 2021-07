Bundenbach/Bad Kreuznach

Bäcker helfen Bäckern in der Not: Flutbrotaktion ist angelaufen

Unbürokratisch und schnell helfen. Das wollen die Bäckerbetriebe der drei Kreise Bad Kreuznach, Birkenfeld und Rhein-Nahe und haben mit großem Erfolg schon eine Sammlung mit Spendendosen initiiert. Kurz entschlossen wandte sich Innungsobermeister und Kreishandwerksmeister Alfred Wenz an Fleischer Beisiegel (Bad Kreuznach), der 200 Dosen mit Deckel zu Verfügung stellte, Teo Geib (Duchroth) sorgte für den Verschluss, Alexander Haßlinger (ODD) ließ die Banderole drucken. Gewöhnlich kosten versiegelte Dosen 8 Euro. Die kann man sich zugunsten der Flutopfer an der Ahr sparen. Wenz hat schon beim ersten Dosenklappern eine erfreuliche Spendenbereitschaft festgestellt und hofft, dass das anhält. Übrigens stehen die Dosen nicht nur in den Innungsbetrieben, sondern man hofft, dass alle mitmachen, auch die zahlreichen Filialisten. Nachhaltige Hilfe soll auch durch eine Flutbrotaktion erfolgen. Die Bäcker des Verbands des rheinischen Bäckerhandwerks mit Sitz in Düsseldorf wollen für jedes verkaufte Brot 1 Euro spenden. Eine ähnliche Aktion hatte Bäcker Wenz auch schon bei der Flutkatastrophe vor drei Jahren im Fischbachtal initiiert und etliche Tausend Euro Spendengelder zusammengebracht.