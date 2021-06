Die Ampel am Freibad Rüdesheim steht nun auf grün: Mit Traumwetter und 26 Grad Wassertemperatur freute sich das Schwimmbadteam über einen Bilderbuchstart. Die ersten Gäste, die beim Einlass um 10 Uhr Schlange stehen, erhalten ein Glas Sekt zur Begrüßung, so wie der 78-jährige Klaus Sieben, der jeden Tag bei Wind und Wetter seine 500 Meter schwimmt – nach einer ersten Wanderung am Morgen wohlgemerkt.