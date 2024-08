Plus Bad Sobernheim Bad Sobernheimer Stadtchef Roland Ruegenberg offiziell im Amt – Beigeordnetenwahl verläuft nicht harmonisch Von Silke Jungbluth-Sepp i Nun ist es offiziell: Roland Ruegenberg ist neuer Stadtbürgermeister von Bad Sobernheim. Nach Vereidigung und Übergabe der Ernennungsurkunde kann er nun mit der Arbeit als Stadtchef loslegen. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Die Bad Sobernheimer haben nun auch offiziell einen neuen Stadtbürgermeister: Bei der Stadtratssitzung am Donnerstagabend wurde Roland Ruegenberg im voll besetzen Kaisersaal unter Applaus ins Amt eingeführt, nachdem er in der konstituierenden Sitzung im Juli krankheitsbedingt nicht dabei war. Lesezeit: 3 Minuten

Als er die Ernennungsurkunde in Händen hielt, merkte man ihm an, wie sehr er sich freute, nun im Amt zu sein und mit der Arbeit beginnen zu können. Doch kurz darauf, bei der Wahl der drei neuen Beigeordneten, lief es dann wohl nicht ganz so ab, wie Ruegenberg, der als ...