Bad Sobernheim

Beim traditionsreichen Bad Sobernheimer Obst- und Gartenbauverein in der Straße „Am Domberg“ herrschte am Samstag Hochbetrieb. Bereits bei der ersten Apfelannahme hatte das Team allen Grund zum Strahlen, schaffte Hand in Hand, und leistete in der Tat Schwerstarbeit. 17 Mitglieder lieferten 4865 Kilo Äpfel von den Streuobstwiesen der Region an. „Zum Vergleich: voriges Jahre waren es insgesamt nur rund 200 Kilo“, sagte der 73-jährige gelernte Werkzeugmachermeister Erhard Pilger strahlend. Daher habe man entschieden, am kommenden Samstag, 10. Oktober, erneut Äpfel anzunehmen.