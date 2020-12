Bad Sobernheim

Dies sei ihr erster und zugleich letzter Barfußpfadbesuch in diesem Jahr, berichtet die Mutter, die mit ihrem Mann und ihren Kindern gestern zu den Ersten an der Kasse gehörten. „Wir hatten schon geglaubt, in diesem Jahr auf den Besuch verzichten zu müssen“, meinte die Familie aus den USA. Seit fünf Jahren seien sie jeden Sommer da gewesen. Dieses Mal sei es aber knapp geworden, denn schon morgen gehe es zurück nach Kentucky. Um so schöner war es für die vier, von Nahegarten-Betreiber Bruno Schneider zu erfahren, dass ihr Jubiläumsbesuch aufs Haus ging.