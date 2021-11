Mit rund 70 Ständen – rund 20 Ständen weniger als in früheren Jahren – ging der romantische Weihnachtsmarkt im Kurpark von Bad Münster am Stein in diesem Jahr etwas kleiner an den Start. Dennoch strahlte er auch so das zauberhafte Flair aus, das Jahr für Jahr tausende Besucher anlockt.