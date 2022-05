Rund 50 Freunde des Serpentinenweges nahmen am Maifeiertag an der von Andreas Rapp initiierten Maiwanderung von der Gans zum Rheingrafenstein teil: eine Demonstration dafür, den in Teilen gesperrten Serpentinenweg endlich wieder zu öffnen, damit Bad Kreuznach und Bad Münster am Stein wieder mit diesem Wander-Highlight werben können.