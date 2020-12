Bad Kreuznach

Die Fläche des Bad Kreuznacher Wochenmarkts wird freitags vergrößert. Ab sofort stehen die Stände auch in der Rossstraße in Höhe des Kornmarkts. Außerdem wird der Bereich bis auf Weiteres an Marktfreitagen zwischen 5 und 14 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.